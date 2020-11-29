Причиной смерти Шона Коннери стала пневмония

По словам близких, артист долгое время был нездоров

Как стало известно журналистам, причиной смерти британского актера Шона Коннери стала пневмония. Об этом, со ссылкой на результаты вскрытия сообщил портал TMZ. 

Артист скончался ночью 31 октября. Помимо пневмонии, причиной смерти медики указали сердечную недостаточность и пожилой возраст. Коннери было 90 лет.

Сын актера, прославившегося благодаря роли Джеймса Бонда, утверждал, что его отец некоторое время был нездоров – подробности выдавать он не стал.

Евгения НАГОРСКАЯ

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