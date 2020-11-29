После смерти артиста прошло два года

Экс-солист группы "Браво" Евгений Осин скончался 17 ноября 2018 года. Артист ушел из жизни в 54 года. Причиной смерти назвали остановку сердца, однако продолжительное время он страдал от алкоголизма, который мог сильно ударить по здоровью артиста.

Певца похоронили на Троекуровском кладбище. Чести быть упокоенным там бесплатно удостаивают только тех, кто при жизни получил звание заслуженного или народного артиста, однако у Осина такого не было. Место ему купил Андрей Разин, который очень хотел, чтобы друг нашел покой вместе с коллегами.

Журналисты посетили могилу артиста, чтобы узнать, в каком она сейчас состоянии. Захоронение Осина находится у широкой аллеи и стоит одной из последних в ряду. Могилу обнесли оградкой, на ней много венков и искусственных цветов, которые уже успели выцвести от времени.

Несмотря на то, что с момента похорон прошло уже два года, памятника на могиле до сих пор нет. На месте стоит крест с покосившимся от времени фото Евгения Осина, пишет "Экспресс Газета".

Из наследников у артиста остались двое дочерей – одна, пусть и признанная, но не кровная родственница и другая от второго брака, которая получила московскую квартиру и мотоцикл певца.

Летом девушка вышла замуж и дала первое интервью после смерти отца.