Внуки разорили Татьяну Васильеву

Внуки разорили Татьяну Васильеву
Татьяна Васильева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса пошла все, чтобы быть рядом с наследниками

Несколько лет назад в семье Татьяны Васильевой разразился скандал: невестка актрисы попросила обеспечить ее жильем в Москву. А в ответ на отказ решила действовать радикально и запретила звезде сериала "Ольга" видеться с внуками. 

Позже Татьяна Григорьевна, не выдержав разлуки с наследниками, все-таки приобрела сразу две квартиры на Патриарших прудах: каждому внуку по одной. Как признается сама актриса, квартиры – это не более, чем "барахло", ведь теперь у нее есть возможность видеться с внуками. 

"Я виню только себя и сына Филиппа. Оказалось, что все очень просто, мне надо было купить внукам квартиры. Теперь я с детками навсегда. Обиды на невестку нет. За все надо платить. Я была не права", – рассказала Васильева в программе "Ты не поверишь".  

Актриса до последнего не хотела разглашать стоимость недвижимости, но затем выяснилось, что за две квартиры и возможность проводить время с внуками звезда отдала 30 миллионов рублей. В беседе с журналистами актриса отметила, что на тот момент у нее была работа. 

А вот сейчас Васильева, как и многие другие звезды, осталась без работы и денег. Помощи ждать не от кого, поэтому актриса продолжает двигаться самостоятельно, даже в этом отдавая внукам последние средства. 

Ранее артистка поделилась фотографией внука. Оказалось, что мальчик Иван растет копией звездной бабушки. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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