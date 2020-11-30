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Несколько лет назад в семье Татьяны Васильевой разразился скандал: невестка актрисы попросила обеспечить ее жильем в Москву. А в ответ на отказ решила действовать радикально и запретила звезде сериала "Ольга" видеться с внуками.
Позже Татьяна Григорьевна, не выдержав разлуки с наследниками, все-таки приобрела сразу две квартиры на Патриарших прудах: каждому внуку по одной. Как признается сама актриса, квартиры – это не более, чем "барахло", ведь теперь у нее есть возможность видеться с внуками.
"Я виню только себя и сына Филиппа. Оказалось, что все очень просто, мне надо было купить внукам квартиры. Теперь я с детками навсегда. Обиды на невестку нет. За все надо платить. Я была не права", – рассказала Васильева в программе "Ты не поверишь".
Актриса до последнего не хотела разглашать стоимость недвижимости, но затем выяснилось, что за две квартиры и возможность проводить время с внуками звезда отдала 30 миллионов рублей. В беседе с журналистами актриса отметила, что на тот момент у нее была работа.
А вот сейчас Васильева, как и многие другие звезды, осталась без работы и денег. Помощи ждать не от кого, поэтому актриса продолжает двигаться самостоятельно, даже в этом отдавая внукам последние средства.
Ранее артистка поделилась фотографией внука. Оказалось, что мальчик Иван растет копией звездной бабушки.
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