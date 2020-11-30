За 4 года родственники не установили никакого памятника

Натальи Крачковской не стало в марте 2016 года. Звезду советского кинематографа похоронили на Троекуровском кладбище. Но, как оказалось, на могиле артистки до сих пор не установлен каменный памятник.

Поклонники, которые приходят почтить память звезды, удивляются, что место захоронения выглядит, мягко говоря, не очень ухоженным. А сотрудники кладбища и вовсе рассказали, что фанаты не понимают родственников, которые за 4 года так и не смогли установить памятник и оградку.

"Хотя бы портрет красивый поставили", – негодуют поклонники Крачковской.

Сын актрисы решил успокоить обеспокоенных фанатов и рассказал, что памятник уже заказан, поэтому будет установлен в ближайшее время, пишет "Комсомольская правда".

К слову, еще при жизни звезда кинокомедий не очень ладила с сыном и внуком, а в последние годы за ней и вовсе ухаживала соседка. Подруга Крачковской рассказывала журналистам, что получив от знаменитости загородный дом и несколько квартир, родственники и вовсе перестали навещать болеющую актрису.