Известная актриса больше не намерена терпеть алкоголизм супруга

Брак Дмитрия Кончаловского и Ольги Спиркиной трещит по швам. Несколько месяцев назад племянник Михалкова объявил, что они с актрисой решили развестись, подчеркнув при этом, что он по-прежнему любит свою супругу. Ольга, которая долгое время молчала, решила наконец рассказать, что же стало причиной разлада в семье.

Оказалось, что Спиркина не хочет бороться с алкоголизмом и ленью избранника. В эфире программы "Ты не поверишь" актриса рассказала, что за один раз Кончаловский может выпить несколько бутылок вина, любит поспать и не следит за собой, хотя сама Ольга ведет здоровый образ жизни.

Сам Кончаловский верит в то, что жена одумается и откажется разводиться. Ради любви мужчина готов измениться и стать лучше. Только вот Спиркина, кажется, уже приняла окончательное решение.

"Я считаю, что мы должны быть вместе. Мы созданы друг для друга. Все можно исправить, было бы желание", – уверен Кончаловский.

Мужчина также добавил, что не отрицает, что любит выпить, но слова Ольги о зависимости – ложь, поскольку для актрисы все, что больше двух бокалов – это уже алкоголизм.

К слову, новость о разводе очень расстроила поклонников пары, которые сначала не поверили в то, что супруги решили расстаться.