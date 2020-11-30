Вдова Караченцова вывела скандальную семью на чистую воду

В СМИ появляется все больше подробностей об аферах Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина. Оказалось, что скандальная актриса то и дело присуждала себе звания и почетные регалии. Людмила Поргина, которой посчастливилось лично познакомиться с Дрожжиной, рассказала, что никаких званий у актрисы никогда не было.

По словам вдовы Караченцова, никто так и не смог понять, чем же на самом деле занимается Дрожжина. А вот факт наличия у нее звания заслуженной артистки РФ можно легко проверить, просто позвонив в Министерство культуры или поискав информацию в Интернете, добавила Поргина.

"Это же просто глобальный обман. Можно сразу залезть в Интернет, чтобы увидеть, когда она получила звание, в каком году и месяце, кто ей его вручал и вообще выдвигал на его получение. Обычно вручается награда, медаль и специальный паспорт к ней", – возмутилась актриса в беседе с "Телепрограммой".

Да и значимых ролей в кино у Дрожжиной кинодива вспомнить не смогла, отметив лишь, что ее коллега по цеху когда-то снималась в кино, а после уехала в Париж.

Семейную пару Людмила Андреевна без стеснения называет "удивительными жуликами", которые втирались в доверие к людям, они, в свою очередь, из-за собственной наивности и доброты все-таки попадали в ловушку аферистов.

А вот о личной встрече с парой Поргина вспоминает с неприязнью. Звезда отмечает, что к людям с такой энергетикой она не привыкла.

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