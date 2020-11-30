Телеведущая решила не останавливаться на троих наследниках

Многодетная мать Юлия Барановская огорошила свою двухмиллионную публику неожиданным заявлением. Оказалось, что звезда телеэкранов мечтает о расширении своего рода и будет рада подарить жизнь еще, как минимум, одному ребенку.



Знаменитость призналась, что самое лучшее событие в ее судьбе – это рождение наследников. Барановская поздравила всех родительниц с Днем матери и сообщила, что мечтает снова испытать это счастье и родить еще одного ребенка.

"Мамочки, дорогие, с праздником вас, а те, кто еще не стал мамой, от всей души желаю вам, чтоб это чудо обязательно случилось в вашей жизни", - трогательно обратилась к подписчицам Юлия.

Поздравительный пост звезда сопроводила совместным фото с детьми. Женская часть аудитории была растрогана такими теплыми словами и пожелала Барановской реализовать ее мечту.



"Какие же вы обалденно красивые", "Какая Юля классная и дети прекрасные! Сильная, уверенная, самодостаточная, умная, мудрая девушка!", "Вы прекрасная мама и у вас замечательные детки!" – расточают комплименты пользовательницы Сети.

Кстати, недавно стало известно, что Юлия Барановская отомстила отцу своих детей Андрею Аршавину. Телеведущая нашла изящный способ наказать экс-возлюбленного.