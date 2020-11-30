"Чудо в жизни": Барановская анонсировала пополнение в семействе

"Чудо в жизни": Барановская анонсировала пополнение в семействе
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая решила не останавливаться на троих наследниках

Многодетная мать Юлия Барановская огорошила свою двухмиллионную публику неожиданным заявлением. Оказалось, что звезда телеэкранов мечтает о расширении своего рода и будет рада подарить жизнь еще, как минимум, одному ребенку.

Знаменитость призналась, что самое лучшее событие в ее судьбе – это рождение наследников. Барановская поздравила всех родительниц с Днем матери и сообщила, что мечтает снова испытать это счастье и родить еще одного ребенка.

"Мамочки, дорогие, с праздником вас, а те, кто еще не стал мамой, от всей души желаю вам, чтоб это чудо обязательно случилось в вашей жизни", - трогательно обратилась к подписчицам Юлия.

Поздравительный пост звезда сопроводила совместным фото с детьми. Женская часть аудитории была растрогана такими теплыми словами и пожелала Барановской реализовать ее мечту.


"Какие же вы обалденно красивые", "Какая Юля классная и дети прекрасные! Сильная, уверенная, самодостаточная, умная, мудрая девушка!", "Вы прекрасная мама и у вас замечательные детки!" – расточают комплименты пользовательницы Сети.

Кстати, недавно стало известно, что Юлия Барановская отомстила отцу своих детей Андрею Аршавину. Телеведущая нашла изящный способ наказать экс-возлюбленного.

Ольга ФЕДОРОВА

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