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Многодетная мать Юлия Барановская огорошила свою двухмиллионную
публику неожиданным заявлением. Оказалось, что звезда телеэкранов мечтает о расширении
своего рода и будет рада подарить жизнь еще, как минимум, одному ребенку.
Знаменитость призналась, что самое лучшее событие в ее судьбе – это рождение наследников. Барановская поздравила всех родительниц с Днем матери и сообщила, что мечтает снова испытать это счастье и родить еще одного ребенка.
"Мамочки, дорогие, с праздником вас, а те, кто еще не стал мамой, от всей души желаю вам, чтоб это чудо обязательно случилось в вашей жизни", - трогательно обратилась к подписчицам Юлия.
Поздравительный пост звезда сопроводила совместным фото с детьми. Женская часть аудитории была растрогана такими теплыми словами и пожелала Барановской реализовать ее мечту.
"Какие же вы обалденно красивые", "Какая Юля классная и дети прекрасные! Сильная, уверенная, самодостаточная, умная, мудрая девушка!", "Вы прекрасная мама и у вас замечательные детки!" – расточают комплименты пользовательницы Сети.
Кстати, недавно стало известно, что Юлия Барановская отомстила отцу своих детей Андрею Аршавину. Телеведущая нашла изящный способ наказать экс-возлюбленного.
Однако у этого метода есть свои нюансы
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