Тодоренко разрыдалась из-за Топалова на глазах у людей

Тодоренко разрыдалась из-за Топалова на глазах у людей
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эмоциональная телеведущая не смогла сдержать слез по нескольким причинам

В самом разгаре новый сезон "Ледникового периода". Как признаются сами звезды, на льду они переживают бешеные эмоции. Зачастую не обходится и без слез. Так, Регина Тодоренко вновь не смогла сдержать слез. В этот раз из-за ее супруга Влада Топалова. 

Ведущая "Орла и решки" опубликовала видео из гримерки, рассказав, что ее очень растрогало выступление любимого. "Красиво танцует, собака", – отметила улыбающаяся сквозь слезы звезда. 

Однако после появилась еще одна причина, которая довела Тодоренко до слез: в этом выпуске Топалов выбыл из проекта. 

"Я была уверена, что пара Топалова и. Ильиных дойдут до финала. Но, как говорит, мой Владислав Михайлович "не надо делать драму". И ведь теперь все катки города наши, так и до чемпионата дойдём, любимый", – подбодрила певца любящая супруга. 

Телеведущая также рассказала, что каждый номер мужа она проживает вместе с ним, добавив, что пересматривает его выступления по сотни раз. 

Ранее Тодоренко, уставшая от изнуряющих тренировок, закатила истерику на "Ледниковом периоде". 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Как заработать на банковском вкладе: эксперт назвал способ

Однако у этого метода есть свои нюансы

Байден выбрал пресс-секретаря: в Белый дом возвращается скандально известная Псаки

Политик запомнилась россиянам резкими выпадами в адрес Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей