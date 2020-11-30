Эмоциональная телеведущая не смогла сдержать слез по нескольким причинам

В самом разгаре новый сезон "Ледникового периода". Как признаются сами звезды, на льду они переживают бешеные эмоции. Зачастую не обходится и без слез. Так, Регина Тодоренко вновь не смогла сдержать слез. В этот раз из-за ее супруга Влада Топалова.

Ведущая "Орла и решки" опубликовала видео из гримерки, рассказав, что ее очень растрогало выступление любимого. "Красиво танцует, собака", – отметила улыбающаяся сквозь слезы звезда.

Однако после появилась еще одна причина, которая довела Тодоренко до слез: в этом выпуске Топалов выбыл из проекта.

"Я была уверена, что пара Топалова и. Ильиных дойдут до финала. Но, как говорит, мой Владислав Михайлович "не надо делать драму". И ведь теперь все катки города наши, так и до чемпионата дойдём, любимый", – подбодрила певца любящая супруга.

Телеведущая также рассказала, что каждый номер мужа она проживает вместе с ним, добавив, что пересматривает его выступления по сотни раз.

Ранее Тодоренко, уставшая от изнуряющих тренировок, закатила истерику на "Ледниковом периоде".