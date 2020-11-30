Ефремов отправился отбывать срок в колонию

Артист находился на карантине

Сегодня стало известно о переводе Михаила Ефремова в колонию. Виновника "пьяной" аварии со смертельным исходом отправили к месту отбывания наказания ранним утром. Об этом сообщают СМИ.

До этого знаменитый артист, а ныне осужденный, находился на карантине в СИЗО № 3. О том, что Ефремова отправили в колонию, написал телеграм-канал "МК срочно".

Свой многолетний срок звезда таких кинолент, как "Когда я стану великаном", "Generation П", "Девятая рота" и других проведет в исправительной колонии № 4 Белгородской области.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что известно о жизни Ефремова после вынесения приговора. Актер сможет попробовать освоить целый ряд новых профессий. Выяснилось, что в стенах исправительного учреждения актер сможет обучиться на токаря, каменщика и повара.

Ольга ФЕДОРОВА

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