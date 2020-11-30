Певица также требует оставить дочку Мию с ней

Полина Гагарина официально подала на развод с Дмитрием Исхаковым. Журналистам стало известно, что артистка отнесла заявление в мировой суд на Юге-Востоке Москвы.

После развода звезда планирует подать и на раздел имущества. Супругам предстоит решить, как поделить дом, несколько квартир и компании певицы, пишет телеграм-канал Mash. Певица также будет требовать того, чтобы дочь Мия осталась с ней, но при этом не будет препятствовать встречам отца с девочкой.

К слову, бывший Гагариной, кажется, уже отошел от разрыва с певицей и уже задумался о новых отношениях. Не так давно Дмитрий Исхаков рассказал, какой должна быть его будущая избранница. Фотограф признался, что ищет себе ласковую и покладистую женщину, которая души бы в нем не чаяла.

Сама Полина предпочитает не комментировать свою личную жизнь. О желании развестись Гагарина впервые сообщила на одном из ютуб-шоу. Звезда объяснила, что не любит пиариться на личной жизни.

Напомним, что брак с Дмитрием Исхаковым стал вторым для певицы. Пара узаконила свои отношения в сентябре 2014 года. В 2017 году Гагарина родила дочку Мию.