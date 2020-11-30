Актриса дала злобным комментаторам пару советов

Лариса Гузеева – не из тех, кто будет молча выслушивать критику в свой адрес. Накануне она жестко ответила недоброжелателям, которые обрушились на нее со злыми комментариями на минувших выходных.



По наблюдениям ведущей скандального шоу "Давай поженимся", в основном, ее пытаются уязвить дамы преклонного возраста. Гузеева посвятила сквернословкам и их отпрыскам отдельный пост. На своей странице в "Инстаграм" знаменитость посоветовала "бабушкам" меньше времени тратить на подглядывание за жизнью знаменитостей. Лариса указала, что свободные часы лучше потратить на жарку "картошечки" или засолку "тюлечки".

Гузеева наглядно продемонстрировала, что испытывает брезгливость и отвращение к людям, которые опускаются до оскорблений публичных персон. Телеведущая добавила, что абсолютное большинство среди ненавистников принадлежит старушкам, однако есть и молодые злопыхатели. По мнению артистки, молодежь, которая поливает ее грязью, является продолжателями рода злобных бабулек.

Мнения подписчиков звезды по поводу ее выпада разделились. Одни уличили Гузееву в том, что она сама опускается до уровня своих обидчиц, раз пишет им ответные гадости.

"Но если вы еще не бабушка, то это, кажется, не за горами. Была о вас лучшего мнения. Беспардонство отнюдь вас не украшает. (...) На такие комменты, как мой, вы плеваться будете, но брызги на вас полетят тоже", – написала одна из пользовательниц Сети.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал Гузееву в стремлении приструнить распоясавшихся подписчиков.

"Простите им маленькие шалости. Яд же надо куда-то выпустить", "Странные люди, ну не нравится тебе человек, зачем заходить на его страницу и гадить", – возмущаются поклонники.

Стоит отметить, что Гузеева постоянно попадает в скандалы. Недавно она подралась с дочерью из-за внешнего вида.