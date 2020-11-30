"Тяжело больна": дочь Заворотнюк сделала заявление о матери

"Тяжело больна": дочь Заворотнюк сделала заявление о матери
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Наследница "прекрасной няни" продолжает верить в лучшее

Вот уже долгое время Анастасия Заворотнюк борется с опухолью головного мозга. Поклонники актрисы мало что знают о ее состоянии, потому что близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня" предпочитают не комментировать болезнь артистки. Однако в этот раз дочка Заворотнюк решила сделать исключение: во время поздравления с Днем матери девушка призналась, что актриса по-прежнему тяжело больна. 

На своей странице в "Инстаграм" Анна опубликовала пост, который посвятила маме.

"Хочу сказать, что в жизни каждого мама это самый важный и родной человек. Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом", – написала девушка. 

Анна также призналась, что вчера ей было особенно больно, однако она не хочет опускать руки. Тем более у нее есть прекрасный пример – ее мама, ее наследница назвала "настоящим бойцом", который сможет преодолеть все трудности. 

В комментариях интернет-пользователи поддержали Анну, пожелав ей терпения и сил. "Анечка, вы обязательно справитесь", "Здоровья Вашей маме", "Здоровья вашей мамочке! Все обязательно будет хорошо", – пожелали подписчики Анны. 

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк опровергла слухи о том, что ее мама появится в студии Андрея Малахова. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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М
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порядочные больные за это время несколько раз ласты склеивают а ваша украинская няня,то болеет то выздоравливает,разводите людей на бабки и доча капусту успевает нарубить,при этом сама ни кто и звать ни как,очередная кукла для онанистов
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