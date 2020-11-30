Наследница "прекрасной няни" продолжает верить в лучшее

Вот уже долгое время Анастасия Заворотнюк борется с опухолью головного мозга. Поклонники актрисы мало что знают о ее состоянии, потому что близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня" предпочитают не комментировать болезнь артистки. Однако в этот раз дочка Заворотнюк решила сделать исключение: во время поздравления с Днем матери девушка призналась, что актриса по-прежнему тяжело больна.

На своей странице в "Инстаграм" Анна опубликовала пост, который посвятила маме.

"Хочу сказать, что в жизни каждого мама это самый важный и родной человек. Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом", – написала девушка.

Анна также призналась, что вчера ей было особенно больно, однако она не хочет опускать руки. Тем более у нее есть прекрасный пример – ее мама, ее наследница назвала "настоящим бойцом", который сможет преодолеть все трудности.

В комментариях интернет-пользователи поддержали Анну, пожелав ей терпения и сил. "Анечка, вы обязательно справитесь", "Здоровья Вашей маме", "Здоровья вашей мамочке! Все обязательно будет хорошо", – пожелали подписчики Анны.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк опровергла слухи о том, что ее мама появится в студии Андрея Малахова.