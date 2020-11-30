Джазовая певица закрылась в своей квартире и не желает никого видеть

В последнее время новости об Ирине Отиевой вызывают тревожные опасения у поклонников. Да и друзья джазовой певицы начинают бить тревогу, потому что сейчас она находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии.

Стилист Джордж Ровалс в эфире шоу "Ты не поверишь" признался, что Отиева даже пыталась свести счеты с жизнью.

"Она уходит из этого мира, она не хочет ничего. Если ей не помочь, это может закончиться плачевно. У нее депрессия", – рассказал обеспокоенный друг артистки.

Причиной такого состояния стало расставание с возлюбленным, который младше ее на 27 лет, уточняет телеканал "360". Молодой человек был учеником Отиевой. Точная причина разрыва неизвестна, однако это привело к тому, что 62-летняя звезда ушла в себя и стала затворницей.

Сейчас Отиева ни с кем не общается и никого к себе не впускает. Не исключено, что из-за психологической травмы певица вновь начнет выпивать. Ухудшает ситуацию и то, что из-за пандемии артистка осталась без работы.

Также джазовую исполнительницу подкосила выходка Андрея Малахова, который отправил к ней домой съемочную группу, чтобы заснять певицу в непринужденной обстановке. Такое поведение очень оскорбило артистку, которая после выхода передачи в эфир даже задумалась о переезде в другую страну.