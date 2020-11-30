"Уходит из этого мира": звезду 90-х добило расставание с молодым любовником

"Уходит из этого мира": звезду 90-х добило расставание с молодым любовником
Ирина Отиева. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Джазовая певица закрылась в своей квартире и не желает никого видеть

В последнее время новости об Ирине Отиевой вызывают тревожные опасения у поклонников. Да и друзья джазовой певицы начинают бить тревогу, потому что сейчас она находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии. 

Стилист Джордж Ровалс в эфире шоу "Ты не поверишь" признался, что Отиева даже пыталась свести счеты с жизнью. 

"Она уходит из этого мира, она не хочет ничего. Если ей не помочь, это может закончиться плачевно. У нее депрессия", – рассказал обеспокоенный друг артистки. 

Причиной такого состояния стало расставание с возлюбленным, который младше ее на 27 лет, уточняет телеканал "360". Молодой человек был учеником Отиевой. Точная причина разрыва неизвестна, однако это привело к тому, что 62-летняя звезда ушла в себя и стала затворницей. 

Сейчас Отиева ни с кем не общается и никого к себе не впускает. Не исключено, что из-за психологической травмы певица вновь начнет выпивать. Ухудшает ситуацию и то, что из-за пандемии артистка осталась без работы. 

Также джазовую исполнительницу подкосила выходка Андрея Малахова, который отправил к ней домой съемочную группу, чтобы заснять певицу в непринужденной обстановке. Такое поведение очень оскорбило артистку, которая после выхода передачи в эфир даже задумалась о переезде в другую страну. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость
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Да кто она такая... Звезда епрст... Жду не дождусь когда все эти паяцы будут по электричкам ходить, за милыстыню петь.
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