Артисту было 66 лет

Ушел из жизни актер Валерий Голобородов. Артиста Тамбовского драматического театра не стало на 67-м году жизни.

Причиной смерти стал коронавирус.

"Не выдержал ковида... долго лежал в больнице. Мы надеялись... Жена Валеры, Тамара – медик, она помогала врачам, была рядом... но увы!" – сообщила коллега актера в Фейсбуке.



Более 40 лет Валерий Анатольевич провел на сцене и воплотил множество классических и современных образов. Каждого героя актер тщательно прорабатывал с точки зрения психологии, зрители отмечали его музыкальность и отточенность внешнего и внутреннего содержания каждой его роли.

В 1979 году артист окончил театральное отделение Ростовского училища искусств, а после этого поступил на актерское отделение ГИТИСа.

За свою жизнь он выступал на сцене в роли Фамусова в "Горе от ума", Абольянинова в "Зойкиной квартире", Малахова в постановке "Остановите Малахова".

Ранее не стало актера фильма "Тот самый Мюнхгаузен".