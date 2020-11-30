Известный актер скончался от коронавируса

Известный актер скончался от коронавируса
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисту было 66 лет

Ушел из жизни актер Валерий Голобородов. Артиста Тамбовского драматического театра не стало на 67-м году жизни. 

Причиной смерти стал коронавирус. 

"Не выдержал ковида... долго лежал в больнице. Мы надеялись... Жена Валеры, Тамара – медик, она помогала врачам, была рядом... но увы!" – сообщила коллега актера в Фейсбуке. 

Более 40 лет Валерий Анатольевич провел на сцене и воплотил множество классических и современных образов. Каждого героя актер тщательно прорабатывал с точки зрения психологии, зрители отмечали его музыкальность и отточенность внешнего и внутреннего содержания каждой его роли. 

В 1979 году артист окончил театральное отделение Ростовского училища искусств, а после этого поступил на актерское отделение ГИТИСа. 

За свою жизнь он выступал на сцене в роли Фамусова в "Горе от ума", Абольянинова в "Зойкиной квартире", Малахова в постановке "Остановите Малахова". 

Ранее не стало актера фильма "Тот самый Мюнхгаузен". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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