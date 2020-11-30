Сябитова открестилась от интимных отношений с ровесником сына

Сябитова открестилась от интимных отношений с ровесником сына
Роза Сябитова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Главная сваха страны высказалась о романах женщин с мужчинами младше себя

Роза Сябитова любит обсуждать с подписчиками темы, о которых не принято говорить вслух. В этот раз ведущая программы "Давай поженимся" решила обсудить отношения женщин постарше с представителями младшего поколения. 

По мнению свахи, на разницу в возрасте стали обращать гораздо меньше внимания. Теперь этот критерий едва ли сможет помешать любящим людям быть вместе. Особенно ярко эта тенденция проявляется в том случае, когда женщины за 50 встречаются с мужчинами, которые намного их моложе. 

"А все потому, что эти женщины зачастую отлично выглядят, они здоровы, умны, активны, сексуальны, и с ними интересно. Да, и сами молодые мужчины считают, что эти отношения для них большая удача",

– считает Сябитова, которая, к слову, не стала отрицать, что иногда тоже смотрит в сторону молодых мужчин. 

Но при этом соведущая Ларисы Гузеевой призналась, что не хотела бы строить отношения с "ровесником моего сына", потому что это не совпадает с ее внутренними установками. 

В комментариях пользователи "Интсаграма" разделились на два лагеря: одни полностью согласны с Розой, а другие уверены, что с молодыми мужчинами интереснее и веселее. "Роза, Вы правы! С молодым мальчиком в постели противоестественно", "Лучше уж молодой мужчина", "Никого не осуждаю, но себя рядом с молодым мужчиной не вижу. Не хочу чувствовать себя его мамочкой", – написали под публикацией. 

Ранее Роза Сябитова показала себя в молодости. На фотографиях телеведущая запечатлена в образе "рыжей бестии". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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