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Ранее в Сети обсуждали информацию, что Прохор Шаляпин сможет заменить погибшего Александра Колтового в шоу "Звезды сошлись". Сам же певец о подобных сообщениях слышал впервые. Но артист подчеркнул, что он был бы рад поработать на телевидении.
Его "голубая" мечта – это стать ведущим шоу "Поле чудес". В беседе с "Пятым каналом" Шаляпин рассказал, что обожает эту передачу.
"Мечтать не вредно, я и "Поле чудес" хочу вести. Я вообще мечтаю с детства быть ведущим "Поле чудес". Мечтаю, обожаю. Можно и рядом с Якубовичем вести", – рассказал Прохор.
Даже если у него не получится попасть в программу в качестве ведущего, он был бы счастлив просто выступать в перерывах между угадыванием букв в словах.
Ранее Шаляпина высмеяли за "любовь к старухам".
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