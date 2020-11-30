"Это сделала женщина": Титова назвала неожиданную причину смерти мужа

"Это сделала женщина": Титова назвала неожиданную причину смерти мужа
Валентина Титова. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com
По словам актрисы, это было преднамеренное убийство

Более 30 лет назад актриса Валентина Титова похоронила своего второго мужа – оператора Георгия Рерберга. Официальная версия смерти гласила, что он скончался от разрыва сердца. Долгое время звезда фильма "Щит и меч" молчала, однако знала правду. В эфире программы "Судьба человека" она наконец решилась рассказать, что же произошло в тот роковой день.

По словам Титовой, ее супруга убили. Это случилось тогда, когда актриса была в отъезде. Она отправилась в купленный за некоторое время до трагедии дом, чтобы прибраться там перед встречей с внучкой.

В это время Георгий Рерберг принимал гостей на квартире.

"Это был клофелин. Это было преднамеренное убийство. Должна была сбыться мечта кое-кого, но не состоялась. Никто не знал, что я наследница его состояния", – рассказала Титова.

Валентина Антиповна заявила, что знает преступников в лицо.

"Я встречалась позже с теми, кто это сделал. Это сделала женщина", – отметила она.

Артистка долго винила себя за то, что уехала от мужа в тот день. Ведь если бы она осталась, Георгий Иванович был бы жив.

Выяснилось, что Титова обращалась к знакомому адвокату. Он сказал, что преступников посадят максимум на год. Был риск, что после освобождения эти люди начнут мстить актрисе. Поэтому, опасаясь за жизнь детей, Валентина Антиповна не обратилась в полицию.

Анастасия ГОРЮНОВА

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