Что стало с могилой Жванецкого: опубликованы фото

Что стало с могилой Жванецкого: опубликованы фото
Михаил Жванецкий. Фото: URA.RU/TASS
Последнее пристанище сатирика утонуло в цветах

Похороны Михаила Жванецкого, который ушел из жизни 6 ноября, прошли в закрытом формате, в кругу самых близких людей. Недавно журналисты побывали на Новодевичьем кладбище и сделали несколько кадров места захоронения сатирика, которое буквально утонуло в цветах.

Поклонники и друзья артиста принесли такое количество траурных венков, что места у могилы писателя им не хватило. Цветы пришлось ставить вдоль других участков так, что они буквально образовали целую алею. Большая часть венков была из живых роз белого и красного цвета, а также гвоздик и хризантем.

Корреспонденты Nation News обнаружили среди них цветы от Минкульта, Москонцерта, губернатора Московской области Андрея Воробьева, российским СМИ, одесситов и многих других.

Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Официальную причину трагедии так и не озвучили, но по словам друзей, сатирик страдал от онкологии.

Писателя похоронили неподалеку от могилы Бориса Ельцина. На церемонии среди близких была и Алла Пугачева с супругом.

Фоторепортаж
Ушли талантливые и любимые: кто из российского шоу-бизнеса умер в 2020 году
Михаил Жванецкий. Фото: Genrietta Peryan/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com Армен Джигарханян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Роман Виктюк. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вячеслав Войнаровский. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com Александр Прико. Кадр youtube.com Виктор Проскурин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com Анатолий Трушкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com +1
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Украинцы помогли США найти слабое место "Северного потока - 2"

Незалежная добивалась введения рестрикций против газопровода четыре года

"Газпром" раскрыл информацию о колоссальных убытках в 2020 году

Компания лишилась прибыли из-за сокращения объема продаж и падения курса рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей