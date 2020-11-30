Последнее пристанище сатирика утонуло в цветах

Похороны Михаила Жванецкого, который ушел из жизни 6 ноября, прошли в закрытом формате, в кругу самых близких людей. Недавно журналисты побывали на Новодевичьем кладбище и сделали несколько кадров места захоронения сатирика, которое буквально утонуло в цветах.

Поклонники и друзья артиста принесли такое количество траурных венков, что места у могилы писателя им не хватило. Цветы пришлось ставить вдоль других участков так, что они буквально образовали целую алею. Большая часть венков была из живых роз белого и красного цвета, а также гвоздик и хризантем.

Корреспонденты Nation News обнаружили среди них цветы от Минкульта, Москонцерта, губернатора Московской области Андрея Воробьева, российским СМИ, одесситов и многих других.

Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Официальную причину трагедии так и не озвучили, но по словам друзей, сатирик страдал от онкологии.

Писателя похоронили неподалеку от могилы Бориса Ельцина. На церемонии среди близких была и Алла Пугачева с супругом.