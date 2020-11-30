СМИ: участница "Детского Евровидения" от России оказалась внучкой миллиардера

СМИ: участница "Детского Евровидения" от России оказалась внучкой миллиардера
София Феськова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС/www.globallookpress.com
Медиа утверждают, что звездный ребенок приходится кровной родственницей "хлебному королю" Петербурга

11-летняя София Феськова, выступавшая на Детском Евровидении, заняла десятое место. Как пишут СМИ, за начинающей звездой стоит весьма влиятельный человек, которым оказался один из миллиардеров Петербурга, являющийся по совместительству родным дедушкой юного дарования.

По информации медиа, София на все шоу приходит с мамой, Александрой Тютюнниковой, которая весьма словоохотлива с журналистами, когда речь идет о планах на ее звездную дочку.

Отец юной певицы занимается строительством и старается не попадать в поле зрения СМИ. А в соцсетях Тютюнниковой гуляют многочисленные фото на роскошных курортах со всего мира.

Последняя не упоминает о том, что ее отец и дед Софии – весьма крупный бизнесмен по имени Николай Тютюнников, занимающий руководящую должность в ОАО "Каравай". "Хлебный король", как пишет Super.ru. – владелец нескольких петербургских хлебозаводов. "Каравай" контролирует примерно треть от всего рынка хлеба Северной Столицы. А состояние его владельца оценивалось в 2019 году в 2,2 млрд рублей.

Напомним, в сентябре СМИ облетела информация о скандале, в центре которого оказалась сама София Феськова. 11-летний ребенок стал жертвой травли после обнародования результатов отборочного конкурса. Родителей звезды обвинили в накрутке голосов.

Егор МАЛКОВ

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