Трусы и шуба: Каменских показалась публике в странном виде

Трусы и шуба: Каменских показалась публике в странном виде
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Звезда спровоцировала бурные обсуждения в Сети

На днях Настя Каменских выпустила новый клип на песню Vibe, для которого снялась в нескольких разных образах. Один из нарядов украинской артистки, в котором она показалась публике в Сети, состоял из нижнего белья и сиреневой шубы. Звезда показала несколько снимков в столь необычном виде, которые тут же принялись обсуждать подписчики.

Для ролика певица надела длинные перчатки и чулки с подтяжками. На плечи Каменских накинула короткую шубу, дополнявшую чувственный образ. Жене Потапа, позировавшей в неоновом свете, сделали массу комплиментов:

"Мой любимый образ", "Богиня. Потап счастливчик", "Нереальная".

В комментариях отметили, что клип получился очень атмосферным. Понравилась поклонникам и композиция, в которой Каменских удивила новым звучанием: "Песня невероятная. Исполнение пробирает до мурашек", "Рэп конечно спорный – влияние Потапа видимо", "Любовь с первого прослушивания".

Кстати, в финале ролика появился и Потап – муж певицы. "Роскошно! Любовь вам к лицу!" – добавили в "Инстаграм".

После свадьбы артистов поклонники стали внимательно присматриваться к фигуре Каменских, надеялась на скорое пополнение в паре. Недавно певицу в очередной раз заподозрили в беременности.

Карина СИРАЗОВА

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