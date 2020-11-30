Сын отреагировал на жуткие слухи вокруг смерти Джигарханяна

Сын отреагировал на жуткие слухи вокруг смерти Джигарханяна
Армен Джигарханян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Наследник режиссера назвал истинную причину трагедии

Степан Джигарханян, пасынок покойного режиссера, возмутился словами Виталины Цымбалюк-Романовской по поводу смерти ее бывшего супруга. Наследник народного артиста поставил точку в этой истории, назвав реальную причину трагедии.

Армен Джигарханян скончался из-за отказа почек на фоне вызванных сахарным диабетом осложнений, подчеркнул сын. Пролежни, о которых он также упоминал ранее, – неизбежное последствие проведенного в больнице времени, а никак не причина состояния режиссера.

"Цымбалюк-Романовская осталась верна себе, вырвала слово из контекста и стала усердно разыгрывать карту "пролежней 4-й степени", "общей гангрены" якобы из-за отсутствия ухода",

– пояснил слова киевской пианистки Джигарханян. Он добавил, что блондинка продолжает пиариться на личности отца и призвал ее остановиться, передает "Собеседник".

Недавно Цымбалюк-Романовская призналась, что ей стала известна "страшная правда" о смерти ее бывшего возлюбленного. Деталями пианистка делиться не стала, но ранее не раз говорила о том, что Джигарханян мог бы прожить гораздо дольше, если бы не действия родных.

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Скриншот instagram.com/st_jigar Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Александр Розенбаум. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС +1
Карина СИРАЗОВА

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