Наследник режиссера назвал истинную причину трагедии

Степан Джигарханян, пасынок покойного режиссера, возмутился словами Виталины Цымбалюк-Романовской по поводу смерти ее бывшего супруга. Наследник народного артиста поставил точку в этой истории, назвав реальную причину трагедии.

Армен Джигарханян скончался из-за отказа почек на фоне вызванных сахарным диабетом осложнений, подчеркнул сын. Пролежни, о которых он также упоминал ранее, – неизбежное последствие проведенного в больнице времени, а никак не причина состояния режиссера.

"Цымбалюк-Романовская осталась верна себе, вырвала слово из контекста и стала усердно разыгрывать карту "пролежней 4-й степени", "общей гангрены" якобы из-за отсутствия ухода",

– пояснил слова киевской пианистки Джигарханян. Он добавил, что блондинка продолжает пиариться на личности отца и призвал ее остановиться, передает "Собеседник".

Недавно Цымбалюк-Романовская призналась, что ей стала известна "страшная правда" о смерти ее бывшего возлюбленного. Деталями пианистка делиться не стала, но ранее не раз говорила о том, что Джигарханян мог бы прожить гораздо дольше, если бы не действия родных.