Не пережили пандемию: какие звездные пары развелись в 2020 году

Павел Прилучный Агата Муцениеце. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Тимати и Анастасия Решетова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Пелагея и Иван Телегин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В полку одиноких артистов прибыло

2020 год стал настоящим испытанием для многих. Огромные трудности жителям нашей страны принесла пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения. Проблемы коснулись не только финансового состояния, но и личной жизни россиян. Так, с января по ноябрь количество расставаний и разводов увеличилось в несколько раз.

Предлагаем вспомнить, какие звездные пары шокировали общественность заявлением о разрыве.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

24 февраля 2020 года Павел и Агата объявили о разводе. Супруги опубликовали соответствующие посты в личных соцсетях. По некоторым данным, причиной разрыва стала агрессия со стороны Прилучного.

Павел Прилучный Агата Муцениеце. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

Певец и модель решили поставить точку в отношениях еще в марте этого года. Однако бракоразводный процесс немного затянулся. В итоге пара официально расторгла брак в мае этого года.

Пелагея и Иван Телегин


26 декабря 2019 года Пелагея на своей инстаграм-странице сообщила, что подает на развод. Но в ЗАГС певица обратилась только в мае 2020 года. Примечательно, что супруги до сих пор не могу решить вопрос с разделом имущества.

Пелагея и Иван Телегин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Гарик Харламов и Кристина Асмус

В конце июня появилась информация о том, что Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся. За некоторое время до этого актриса сыграла в постельной сцене фильма "Текст", что вызвало много критики в ее адрес. Однако, по словам юмориста, участие его жены в откровенной кинокартине не повлияло на решение разойтись.

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Тимати и Анастасия Решетова

В сентябре этого года еще одна пара заявила о намерении расстаться. Ею стали рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова. На этот шаг супруги пошли из-за того, что якобы стали слишком разными.

Тимати и Анастасия Решетова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

В ноябре стало известно о том, что Полина Гагарина официально подала на развод с Дмитрием Исхаковым. Исполнительница хита "Спектакль окончен" планирует разделить имущество с фотографом. 

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Анастасия ГОРЮНОВА

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