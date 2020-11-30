"Похоронили" при жизни: смерть каких артистов обсуждали в Сети

"Похоронили" при жизни: смерть каких артистов обсуждали в Сети
Иосиф Кобзон. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторые звезды российского шоу-бизнеса не раз оказывались жертвами жутких слухов

Время от времени в Сети появляются ложные сообщения о смерти знаменитостей, жизни которых порой и вовсе ничего не угрожает. Так, недавно жертвой очередных слухов стал Дмитрий Певцов. Кого еще из российских артистов "хоронили" раньше времени, вспоминает "Утро.ру".

О трагедии в семье Певцова заговорили после покупки актером места на кладбище. Как только артист услышал такие вести, тут же записал видеообращение к своим поклонникам, рассказав о своем здоровье.

В начале ноября подобная ситуация произошла и с Дарьей Донцовой. Писательница заразилась коронавирусом и стала реже выходить на связь из-за госпитализации. Решать проблему ей пришлось так же, как и Певцову, – опровергать слухи о своей смерти через "Инстаграм".

"Отправляли на тот свет" раньше времени и ныне покойных артистов. Иосиф Кобзон долгое время боролся с онкологией, поэтому "новости" о смерти певца появлялись еще задолго до 2018 г., когда он ушел из жизни. Родным знаменитости то и дело приходилось отвечать на многочисленные вопросы журналистов о том, правдивы ли вести о трагедии и как сейчас себя чувствует Иосиф Давыдович.

Как отмечает Daily Storm, одним из главных рекордсменов по фейкам о смерти стал Дмитрий Хворостовский. Слухи, так же как и в случае с Кобзоном, были вызваны болезнью оперного певца. Говорят, что сам артист реагировал на сплетни с юмором.

Кстати, с этой проблемой сталкивались и те исполнители, о проблемах со здоровьем которых известно ничего не было. Так, однажды Дима Билан на время пропал из медиапространства, после чего поклонники решили, что его нет в живых. А вот "смерть" Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф, и вовсе стала Интернет-мемом.

Недавно в Сети также обсуждали смерть Любови Успенской. Что стало причиной таких тревожных разговоров – писало "Утро.ру".

Карина СИРАЗОВА

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