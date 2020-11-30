Живет за счет Пугачевой: Резник рассказал о проблемах с деньгами

Живет за счет Пугачевой: Резник рассказал о проблемах с деньгами
Илья Резник. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Примадонна не раз помогала другу в сложных ситуациях

Илья Резник на финансовые трудности в связи с коронавирусом не жалуется – по словам поэта-песенника, пандемия ситуацию не ухудшила. Однако проблемы с деньгами у народного артиста время от времени все-таки бывают, а выручают знаменитость Максим Галкин и Алла Пугачева.

"Как жили на подаяния, так и живем",

– признался знаменитый автор "Вернисажа". Резник добавил: им с супругой нередко помогают близкие друзья, а в особенно трудных ситуациях – семья Примадонны.

Артист рассказал, что обращался к Галкину два года подряд 18 июня, в день рождения юмориста. В первый раз Резнику нужны были средства на срочную операцию для матери Ирины, его жены. А в этом году он застрял в Крыму без денег и лекарств.

Несмотря на то что поэт забывал о дне рождения Галкина, артист всегда реагировал на это с юмором. Пугачева, которая много лет дружит со сценаристом, не отказывала ему в помощи и сразу же перечисляла деньги, рассказал Резник "Собеседнику".

Ранее Илья Резник посоветовал жалующимся на бедность артистам продать свои роскошные особняки.

Карина СИРАЗОВА

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