Хабенский несколько месяцев не виделся с сыном

Хабенский несколько месяцев не виделся с сыном
Константин Хабенский. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Об этом рассказали знакомые артиста

После смерти Анастасии Смирновой, первой жены Константина Хабенского, заботу о сыне актера взяла на себя его бывшая теща Инна Глебовна. Иван вместе с бабушкой живет в Барселоне – недавно мальчику исполнилось 13 лет. Знакомые артиста рассказали, что тот не видел наследника больше полугода и сильно переживает из-за этого.

Причиной столь долгой разлуки стал коронавирус: если до этого работающему с утра до ночи Хабенскому было непросто летать к сыну, то теперь он вообще не может навестить Ивана. Несмотря на это, актер всегда находится с ним на связи и не забывает о финансовой поддержке.

"Ваньку он обожает и очень скучает, – поделились коллеги звезды "Ночного дозора" в разговоре с "Экспресс газетой". – С мая Ваню не обнимал".

Первая жена Хабенского скончалась в возрасте 33 лет, сыну на тот момент был всего год. Исполнитель главной роли в "Адмирале" сильно переживал смерть супруги и женился во второй раз спустя пять лет на Ольге Литвиновой. Сейчас артисты воспитывают двоих дочерей.

Впрочем, из-за плотного графика девочек Хабенскому тоже видит редко.

Фоторепортаж
Загадочные смерти и болезни: актеров "Ночного дозора" преследует проклятие
Константин Хабенский. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com Жанна Фриске. Фото: Igor Rodin/Russian Look/www.globallookpress.com
Жанна Фриске. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com Жанна Фриске. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Жанна Фриске. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Украинцы помогли США найти слабое место "Северного потока - 2"

Незалежная добивалась введения рестрикций против газопровода четыре года

"Газпром" раскрыл информацию о колоссальных убытках в 2020 году

Компания лишилась прибыли из-за сокращения объема продаж и падения курса рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей