Об этом рассказали знакомые артиста

После смерти Анастасии Смирновой, первой жены Константина Хабенского, заботу о сыне актера взяла на себя его бывшая теща Инна Глебовна. Иван вместе с бабушкой живет в Барселоне – недавно мальчику исполнилось 13 лет. Знакомые артиста рассказали, что тот не видел наследника больше полугода и сильно переживает из-за этого.

Причиной столь долгой разлуки стал коронавирус: если до этого работающему с утра до ночи Хабенскому было непросто летать к сыну, то теперь он вообще не может навестить Ивана. Несмотря на это, актер всегда находится с ним на связи и не забывает о финансовой поддержке.

"Ваньку он обожает и очень скучает, – поделились коллеги звезды "Ночного дозора" в разговоре с "Экспресс газетой". – С мая Ваню не обнимал".

Первая жена Хабенского скончалась в возрасте 33 лет, сыну на тот момент был всего год. Исполнитель главной роли в "Адмирале" сильно переживал смерть супруги и женился во второй раз спустя пять лет на Ольге Литвиновой. Сейчас артисты воспитывают двоих дочерей.

Впрочем, из-за плотного графика девочек Хабенскому тоже видит редко.