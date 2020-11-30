Год назад стала бабушкой: Маликова шокировала кадром в обтягивающем боди

Год назад стала бабушкой: Маликова шокировала кадром в обтягивающем боди
Инна Маликова. Фото:instagram.com/innamalikova/
Артистка выглядит моложе своего возраста, отметили в Сети

Инна Маликова удивила поклонников свежим фото. Солистка "Новых Самоцветов" снялась в обтягивающем боди черного цвета, продемонстрировав свою фигуру. Через месяц певице исполнится 44 года, но ей можно дать не больше 20-ти, отметили в "Инстаграм".

Заслуженная артистка позировала дома, облокотившись на ручку двери. Маликовой и ранее не раз писали, что она потрясающе выглядит, но подобные кадры с обнаженными ногами в соцсетях звезды можно увидеть редко. В комментариях многие просто не могли сдержать своего восторга:

"Такую красоту нельзя прятать", "Мама как юная девушка", "Идеал женственности и красоты", "Отличное фото, надо больше таких, красивое тело, очень изящная", "19 лет и не более!"

Кстати, год назад сестра Дмитрия Маликова стала бабушкой. Своего сына, которого тоже зовут Дмитрий, певица показывает в Сети довольно часто. Недавно звезда опубликовала семейное фото с 21-летним наследником и его супругой Анастасией. В "Инстаграм" Инну даже приняли за ровесницу своей невестки: "Кто здесь мама, кто девушка", "Мама выглядит на возраст жены сына", "Классно когда мама выглядит как подруга".

Ранее певицу обругал известный критик Сергей Соседов. После Юрий Маликов, создатель "Самоцветов", встал на защиту дочери.

Карина СИРАЗОВА

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