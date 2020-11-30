"Мы разводимся": Стриженова рассталась с мужем

"Мы разводимся": Стриженова рассталась с мужем
Александра Стриженова. Фото:instagram.com/superfamily_adams/
Внучка народного артиста долго молчала о проблемах в семье

Семья Александры Стриженовой распалась спустя полгода после замужества. Об этом девушка рассказала в "Инстаграм".

Внучка Олега Стриженова и ее возлюбленный были вместе около четырех лет, а этим летом пара официально зарегистрировала отношения. Однако сейчас Александра расстается с Артуром. Девушка призналась, что это далось ей нелегко, но брак уже долгое время не был идеальным – Стриженова молчала о проблемах.

"Меня разрывает на части от боли", – поделилась внучка народного артиста в "Инстаграм". Александра не уточнила, в чем именно причина разрыва, но намекнула, что их с супругом взгляды на отношения не совпали:

"Мы разводимся. Мне очень тяжело. Дальше будет еще труднее. Но я справлюсь, я верю в это".

В Инстаграм-историях Стриженова позже добавила, что решение было за супругом, а она не стала его удерживать. При этом девушка надеется расстаться мирно из-за общих с Артуром детей.

Карина СИРАЗОВА

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