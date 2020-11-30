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Елена Малышева не перестает давать россиянам советы, направленные на борьбу с коронавирусом. Также телеведущая периодически делится полезной информацией о том, как победить инфекцию. В эфире передачи "Здоровье" доктор рассказала, что существует еще один тип иммунитета к COVID-19.
По словам Малышевой, у некоторых людей нет антител к коронавирусу, а иммунитет – есть. Или же антитела были, но через некоторое время пропали, а иммунитет все равно остается. Причина кроется в наличии в организме Т-клеток.
"Антитела без клеток не вырабатываются. Клетки, которые вырабатывают антитела, называются лимфоциты. Чтобы лимфоциты выделили антитела, должны работать Т-лимфоциты – наши офицеры иммунной системы", – заявила телеведущая.
Данные клетки индуцируют выработку антител и могут победить коронавирус. Соведущий Малышевой, Андрей Продеус, объяснил, как это работает.
При первой встрече с коронавирусом Т-клетки запоминают его. Затем, при повторном столкновении, они активизируются и посылают сигналы на выработку антител или уничтожение пораженных инфекцией клеток.
Ранее появилась информация о том, что Елена Малышева дала три рекомендации людям, подхватившим коронавирус.
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