Речь идет об особых клетках в организме, способных побороть инфекцию

Елена Малышева не перестает давать россиянам советы, направленные на борьбу с коронавирусом. Также телеведущая периодически делится полезной информацией о том, как победить инфекцию. В эфире передачи "Здоровье" доктор рассказала, что существует еще один тип иммунитета к COVID-19.

По словам Малышевой, у некоторых людей нет антител к коронавирусу, а иммунитет – есть. Или же антитела были, но через некоторое время пропали, а иммунитет все равно остается. Причина кроется в наличии в организме Т-клеток.

"Антитела без клеток не вырабатываются. Клетки, которые вырабатывают антитела, называются лимфоциты. Чтобы лимфоциты выделили антитела, должны работать Т-лимфоциты – наши офицеры иммунной системы", – заявила телеведущая.

Данные клетки индуцируют выработку антител и могут победить коронавирус. Соведущий Малышевой, Андрей Продеус, объяснил, как это работает.

При первой встрече с коронавирусом Т-клетки запоминают его. Затем, при повторном столкновении, они активизируются и посылают сигналы на выработку антител или уничтожение пораженных инфекцией клеток.

Ранее появилась информация о том, что Елена Малышева дала три рекомендации людям, подхватившим коронавирус.