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Марина Зудина стала новой гостьей передачи "Секрет на миллион". В разговоре с Лерой Кудрявцевой вдова Олега Табакова рассказала, как относилась к супругу при жизни.
Зудина призналась, что до знакомства с Табаковым она и мечтать не могла о том, что в будущем станет его избранницей. Марину всегда восхищал талант легендарного актера и режиссера.
"Никогда не хотела быть женой Олега Павловича", – заявила звезда сериала "Содержанки".
По словам Зудиной, брак с Табаковым принес много сложностей. Так, например, родные артиста были против их союза. Они не смогли смириться с тем, что актер ушел от первой жены Людмилы Крыловой, подарившей ему сына Антона и дочь Александру.
Однако Марина была готова переносить любые трудности, поскольку искренне любила Олега Павловича.
"Он хотел бы, чтобы я была счастлива. Надо жить. Нельзя держаться за то, что было", – отметила актриса.
Напомним, в браке Табакова и Зудиной родились двое детей – сын Павел и дочь Мария.
Ранее появилась информация о том, что вдова Табакова показала трогательный семейный снимок.
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