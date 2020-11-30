Не хотела быть его женой: вдова Табакова ошарашила признанием

Не хотела быть его женой: вдова Табакова ошарашила признанием
Марина Зудина. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса пережила много потрясений

Марина Зудина стала новой гостьей передачи "Секрет на миллион". В разговоре с Лерой Кудрявцевой вдова Олега Табакова рассказала, как относилась к супругу при жизни.

Зудина призналась, что до знакомства с Табаковым она и мечтать не могла о том, что в будущем станет его избранницей. Марину всегда восхищал талант легендарного актера и режиссера.

"Никогда не хотела быть женой Олега Павловича", – заявила звезда сериала "Содержанки".

По словам Зудиной, брак с Табаковым принес много сложностей. Так, например, родные артиста были против их союза. Они не смогли смириться с тем, что актер ушел от первой жены Людмилы Крыловой, подарившей ему сына Антона и дочь Александру.

Однако Марина была готова переносить любые трудности, поскольку искренне любила Олега Павловича.

"Он хотел бы, чтобы я была счастлива. Надо жить. Нельзя держаться за то, что было", – отметила актриса.

Напомним, в браке Табакова и Зудиной родились двое детей – сын Павел и дочь Мария.

Ранее появилась информация о том, что вдова Табакова показала трогательный семейный снимок. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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