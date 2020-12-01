Яхтсмен постоянно предлагал своей возлюбленной выпить и присылал фото молодых девушек

Близкие Валентины Легкоступовой продолжают выяснять обстоятельства, которые привели к смерти певицы. После смерти матери Аннета Бриль получила личные вещи исполнительницы, среди которых был мобильный телефон. Дочка Легкоступовой, которая уверена в виновности Фирсова в смерти матери, нашла "добрачную" переписку артистки и яхтсмена.

Фирсов был честен с певицей и не стал скрывать, что женат, но при этом называл свой брак чистой формальностью. Спустя некоторое время Легкоступова предложила избраннику подать на развод, чем явно разгневала Фирсова, который грубо выругался в ответном сообщении.

"Я глупый лох, развелся на твою провокацию. Уже спланировал все наше проживание. Хоть где, главное вместе", – возмущался Фирсов.

В эфире "Док ток" Аннета также рассказала, что мужчина постоянно предлагал ее матери выпить. А иногда яхтсмен намеренно выводил Легкоступову из себя, отправляя ей фотографии молодых девушек, с которыми работал. По его мнению, ревность должна была держать певицу "в тонусе".

Ранее дочь артистки рассказала о странном состоянии Легкоступовой во время их последней встречи. Бриль уверена, что Фирсов запугал ее мать, поэтому она боялась жаловаться на насилие со стороны мужа.