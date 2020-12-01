Женщина готова общаться только с телевизионщиками

Шумиха вокруг наследства культового советского актера Алексея Баталова не утихает. Накануне выяснилось, что сама вдова звезды киноленты "Москва слезам не верит" Гитана Леонтенко подогревает интерес к происходящему и оттягивает момент завершения следственных мероприятий.



Повод для того, чтобы не пускать правоохранителей на порог, у женщины уважительный. Она вместе с дочкой Марией Баталовой находится на карантине. Забота о здоровье – дело серьезное. Никаких вопросов ни у кого бы не возникло, да вот только карантин у родственниц покойного Баталова избирательный – пускать домой следователей они отказываются, а вот регулярно взаимодействовать с телевизионщиками не прекратили.

Такую позицию вдовы знаменитого артиста считают достаточно странной как правоохранители, так и адвокат семейства Павел Астахов, пишет издание "Комсомольская правда".

Впрочем, каким-то образом повлиять на ее поведение не представляется возможным – Гиганта Аркадьевна взрослый человек, который сама может решать, каким образом ей соблюдать предписания врачей, и имеет полное право на время карантина оградиться от следователей.

Странно только, что в тоже время женщина активно ходит по ток-шоу. Не стоит и напоминать, что на участии в скандальных передачах публичные люди неплохо зарабатывают.

Напомним, в присвоении наследства Баталова подозревают актрису Наталью Дрожжину и ее подельника Михаила Цивина. Недавно всплыла новая ложь артистки-преступницы.