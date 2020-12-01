В колонии объяснили пропажу Ефремова

В колонии объяснили пропажу Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сотрудников ОНК рассмешила новость об исчезновении актера

Близкие и правозащитники Михаила Ефремова забили тревогу: актер до сих пор не добрался из СИЗО до колонии в Алексеевке, где он будет отбывать наказание.

Сотрудники ОНК объяснили пропажу актера. Так, одна из членов ОНК заявила, что не знала о дате и времени прибытия Ефремова. По ее словам, этапирование – это небыстрый процесс, а о нахождении актера сотрудница ничего сказать не может, сообщает URA.ru

А вот другой член ОНК Иван Мельников, который тоже не знал о таинственном исчезновении артиста, объяснил телеканалу "360", почему никто из близких не может найти Михаила Олеговича. Все дело в том, что родственники и адвокаты осужденных не должны знать подробностей этапирования, поскольку это конфиденциальная информация.

"Не сегодня, завтра информация появится. Слишком видный заключенный, чтобы он мог куда-то пропасть", – добавил Мельников. 

Ранее адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера. По словам Хархорина, его эмоциональное состояние оставляет желать лучшего. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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