Артистка осталась совсем без одежды

Юлия Ковальчук сделала настоящий подарок своей многочисленной армии фанатов. Артистка разместила на личной странице в соцсети экстремально откровенный кадр. Девушка позирует без всего в душевой кабине.



Снимок сделан с затемнением для того, чтобы скрыть от любопытных глаз совсем уж личные подробности строения звездного тела. Юлия стоит боком, демонстрируя стройное оголенное бедро. По телу бывшей солистки музыкальной группы "Блестящие" стекают струи воды. Голова знаменитости запрокинута, волосы распущены.

В посте к фотографии Ковальчук подчеркнула, что придает огромное значение близости между мужчиной и женщиной и призвала всех ценить возможность соединиться с партнером.

Большая часть аудитории пришла в неописуемый восторг от максимально откровенного кадра. Однако нашлись и те, кому позирование голой в душе показалось слишком вызывающим.

"Юлия, здорово! Красивое тело надо показывать, а в душе за стеклом очень даже", "Разве достойная женщина будет такое выставлять... Мда, я считала, что ты невульгарщина!", "Это просто отпад! Красота!", "Позорище", "Не ожидала от вас", "Игривая кошечка", "Огонь, красавица", – не могут прийти к общему мнению пользователи Сети.

Занятно, что недавно супруг певицы Алексей Чумаков признался, что интим у них бывает "очень редко".