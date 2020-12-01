Ургант оставил украинскую певицу без трусов

Ургант оставил украинскую певицу без трусов
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка сама презентовала телеведущему ношеное концертное белье

Украинская певица Maruv славится своим эпатажным образом. Не так давно исполнительница стала гостьей Ивана Урганта в его вечернем шоу. Певица не упустила шанс удивить ведущего и публику необычным подарком. 

Перед съемками исполнительнице хита "Drunk Groove" сказали, что с собой нужно взять что-нибудь в подарок. Тогда Maruv решила отдать телеведущему ношеные концертные трусы. К слову, Иван Ургант тоже решил удивить гостью передачи: ведущий повторил стиль певицы и облачился в латексный костюм. 

Как призналась артистка, ей было жалко отдавать нижнее белье, пишет РИА ФАН. В итоге необычный подарок забрал Дмитрий Хрусталев. 


"Планировалось выступление, а я осталась без латексных трусов. Как от сердца оторвала", – рассказала Maruv в эфире ютуб-шоу "Блеф". 

Ранее Иван Ургант поддержал Артема Дзюбу после публикации скандального видео. Телеведущий возмутился нападками и назвал осуждающих футболиста людей "лицемерными ханжами". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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