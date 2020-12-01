Когда-то судьбу артиста решил сам президент

Сегодня руководителю московского Театра эстрады, прославленному советскому и российскому артисту Геннадию Хазанову исполняется 75 лет. За годы творчества народный артист РСФСР прошел длинный путь. Однажды Геннадию Викторовичу даже понадобилась помощь российского главнокомандующего, иначе карьера худрука могла резко оборваться.

Геннадий Хазанов рос в обычной советской семье, отец покинул его маму еще до рождения будущей знаменитости. Сам артист считает, что стремление к публичности у него появилось из-за недолюбленности в детстве.

Кстати, когда-то знаменитость недолюбливали и коллеги по театральному цеху. В серьезный конфликт пришлось вмешаться российскому лидеру Владимиру Путину. Оказалось, из-за проблем в управлении Театром эстрады на артиста ополчилась значимая часть коллектива. Сам Геннадий Викторович объясняет недовольство коллег тем, что они все хотели играть в самые кассовые дни и требовали лучших условий.

Удовлетворить потребности каждого не удавалось, в итоге начались ссоры. В конце концов, театральная братия консолидировалась и написала совместное обращение с просьбой убрать Хазанова с высокой должности.

Но такое развитие событий не устроило главу государства. С Владимиром Владимировичем артист был знаком еще до его вступления в должность. В итоге, Путин попросил не удовлетворять просьбу обозлившихся актеров и сохранил за любимцем публики должность.

Кстати, Хазанов никогда не скрывал свое теплое отношение к российскому главнокомандующему. Однажды он даже подарил ему корону, напоминало издание "Собеседник".

А вот с недавно покинувшим этот мир Михаилом Жванецким у Геннадия Хазанова дружба не сложилась. По мнению артиста, именно сатирик сыграл роковую роль в сворачивании разговорной эстрады – его талант упразднял необходимость актера-чтеца текстов знаменитого писателя.