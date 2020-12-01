Яхтсмен не у дел: вдовца Легкоступовой лишили наследства

Яхтсмен не у дел: вдовца Легкоступовой лишили наследства
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ситуацию прояснила дочка покойной

Скандальная смерть кумира многих россиян Валентины Легкоступовой потрясла страну. А подробности ее личной жизни, всплывшие после, шокировали поклонников таланта певицы. Как бы то ни было, артистку похоронили – теперь идет дележ имущества. По словам дочери звезды Анетты Бриль, вдовцу Юрию Фирсову не достанется ни копейки.

Впрочем, этот вопрос еще не до конца решен. Яхтсмен пока и сам не заявлял о своих правах на наследство. Однако проявлял нездоровый интерес к богатствам других членов звездного семейства.

На шоу "Док-ток" наследница артистки рассказала, что ее кратковременный отчим пытался вызнать у матери Легкоступовой, кому достанется ее жилплощадь в Крыму.

В семье в принципе с опаской относятся к этому мужчине – настораживало родственников Валентины и то, что незадолго до ее смерти Фирсов настаивал, чтобы она распродала все свое имущество (супруги планировали перебраться в Испанию).

В итоге от исполнительницы хита "Ягода-малина" осталась московская квартира, загородный дом и машина в кредит. По словам Анетты, это имущество поделят между ней, ее братом и бабушкой.

Кстати, в той же программе Бриль раскрыла переписку Легкоступовой и Фирсова.

Ольга ФЕДОРОВА

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