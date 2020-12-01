Спортсмен раскрыл стоимость своей резиденции в Париже

Алексей Ягудин завоевал любовь миллионов спортивными достижениями. Он не раз отстаивал честь нашей страны на соревнованиях и является олимпийским чемпионом по фигурному катанию. Однако именитый спортсмен когда-нибудь может и сменить место жительства. По крайней мере, "запасным аэродромом" во Франции он уже обзавелся.



Ягудин рассказал, что для покупки особняка в Париже ему пришлось распрощаться с московской квартирой. Зарубежное жилище обошлось звезде катка в 600 тыс. евро – именно эту сумму он выручил с продажи квадратных метров столице.

В интервью ютуб-каналу Василия Конова фигурист рассказал, что уже давно подумывает перебраться во Францию. Даже имена своих дочерей – Лизы и Мишель россиянин выбирал с оглядкой на традиции французов.

Супруга знаменитости Татьяны Тотьмянина (тоже олимпийская чемпионка по фигурному катанию) уже обзавелась видом на жительство в республике. Впрочем, семейство пока не определилось, покидать ли родные просторы ради французских пейзажей.

Недавно стал известно, что пару спортсменов чуть не разрушила скандально известная Мирослава Карпович. Звезда "Папиных дочек" всегда была одержима идеей заполучить богатого и женатого мужчину.