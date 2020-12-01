"Была на учете в психиатрической больнице": Хакамада раскрыла тайну отношений с бывшим мужем

"Была на учете в психиатрической больнице": Хакамада раскрыла тайну отношений с бывшим мужем
Ирина Хакамада. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вместе со вторым супругом политик прожила 12 лет

Ирина Хакамада стала гостьей Бориса Кочевникова в передаче "Судьба человека". Журналистка, которая была замужем четыре раза, рассказала телеведущему о втором браке с Сергеем Злобиным. 

В браке супруги прожили 12 лет. Хакамада называет этот период счастливым временем, однако однажды произошла трагедия, которая надолго запомнилась писательнице. В студии "Судьбы человека" политик вспомнила, что бывшая жена Злобина покончила с собой. 

"Она была на учете в психиатрической больнице. Бабушка ее там же состояла. Это вот такая генетика. Тяжело тогда и мне было", – рассказала Хакамада. 

По ее словам, в то время они жили не очень богато, но все трудности они со вторым мужем преодолевали вместе и были счастливы несмотря ни на что. 

Однако в один момент супруги поняли, что чувств не осталось. Злобин тогда влюбился в другую девушку, с которой у бизнесмена был общий ребенок. 

Ранее Ирина Хакамада появилась на светском мероприятии. Для выхода в свет политик выбрала шорты и короткий топ. Знаменитость отлично провела время и весь вечер танцевала вместе со всеми на движущейся яхте.

Юлия МИХАЙЛОВА

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