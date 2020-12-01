Ломают психику детей: вокруг нового хита Little Big разгорелся скандал

Ломают психику детей: вокруг нового хита Little Big разгорелся скандал
Илья Прусикин и Соня Таюрская. Кадр youtube.com
Артистов подозревают в развращении молодежи

Популярная группа российских музыкантов Little Big попала в переплет. Московский юрист подал жалобу в Роспотребнадзор с просьбой разобраться, какое влияние могут оказать их тексты на неокрепшую детскую психику. Вадим Харченко убежден, что творчество этих певцов граничит с порнографическими материалами.

Речь идет о клипе "S*ck My D*ck 2020", который появился на электронных площадках в начале ноября. По мнению юриста, данная композиция призывает к осуществлению действий сексуального характера в отношении широкого круга лиц. В целом, Харченко считает, что исполнителей данной песни следует привлечь к ответственности за распространение развратных материалов.

Адвокат подчеркнул, что в современном мире нет никаких сложностей с тем, чтобы перевести текст песни на русский язык. При этом перевод только одного названия музыкальной композиции вызывает осуждение со стороны представителей культурного общества.

Так, к Харченко обратился музыкальный педагог. Он попросил разобраться в ситуации и прояснить, не нарушает ли Little Big законы нашего государства. По мнению некоторых представителей общества, такие песни могут негативно сказаться на психике детей.

В целом, по мнению юриста, подобного рода материалы не должны быть в общем доступе. По крайней мере, он бы точно не хотел, чтобы его малолетний сын ознакомился с таким творчеством. Жалоба уже направлена в профильное ведомство. В ближайшее время юрист получит комментарии экспертов, передает "Пятый канал".

Кстати, совсем недавно солистка Little Big Софья Таюрская жаловалась на травлю.

Ольга ФЕДОРОВА

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