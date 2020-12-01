Актер не простил себя за то, что произошло

Виновник пьяного ДТП Михаил Ефремов написал письмо жене Сергея Захарова. Журналистам удалось узнать, что же хотел сообщить актер вдове погибшего в аварии водителя.

Правозащитник артиста рассказал, что в письме его подзащитный раскаивается в том, что произошло по его вине, и просит прощения. По мнению Александра Добровинского, письмо получилось искренним и человечным.

Оказалось, что письмо актер пытался написать не один раз, но долгое время не мог подобрать нужные слова, пишет РИА "Новости".

"Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло. Того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова, которым я был, больше не будет никогда", – раскаивается Ефремов в письме.

Артист также извинился за своего бывшего адвоката Эльмана Пашаев, который продолжал говорить хамские вещи несмотря на просьбы Михаила Олеговича.

Ранее стало известно, что близкие и адвокаты потеряли Михаила Ефремова: актер не прибыл в нужное время в колонию в Алексеевке, где будет отбывать наказание. Подобные сообщения в СМИ лишь позабавили членов ОНК, которые назвали истинную прочную "пропажи" актера.