"Не могу себя простить": Ефремов не в состоянии справится с трагедией

"Не могу себя простить": Ефремов не в состоянии справится с трагедией
Михаил Ефремов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер не простил себя за то, что произошло

Виновник пьяного ДТП Михаил Ефремов написал письмо жене Сергея Захарова. Журналистам удалось узнать, что же хотел сообщить актер вдове погибшего в аварии  водителя. 

Правозащитник артиста рассказал, что в письме его подзащитный раскаивается в том, что произошло по его вине, и просит прощения. По мнению Александра Добровинского, письмо получилось искренним и человечным. 

Оказалось, что письмо актер пытался написать не один раз, но долгое время не мог подобрать нужные слова, пишет РИА "Новости".

"Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло. Того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова, которым я был, больше не будет никогда", – раскаивается Ефремов в письме. 

Артист также извинился за своего бывшего адвоката Эльмана Пашаев, который продолжал говорить хамские вещи несмотря на просьбы Михаила Олеговича. 

Ранее стало известно, что близкие и адвокаты потеряли Михаила Ефремова: актер не прибыл в нужное время в колонию в Алексеевке, где будет отбывать наказание. Подобные сообщения в СМИ лишь позабавили членов ОНК, которые назвали истинную прочную "пропажи" актера. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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