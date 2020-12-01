На достойное увековечивание памяти музыкального гения не нашлось денег

Знаменитый советский композитор, пианист, скрипач Владимир Шаинский после смерти остался без должных почестей. На могиле народного артиста РСФСР до сих пор нет памятника – его последнее пристанище в целом выглядит удручающе.



Автор известных каждому россиянину детских песен "Голубой вагон", "Вместе весело шагать", "Антошка", "Чунга-Чанга", "Чему учат в школе" и многих других умер в 2017 году. С момента трагедии прошло уже три года, а родные так и не смогли собрать денег на памятник.

Судя по всему, коллеги по культурному цеху тоже не спешат скидываться на монумент для легендарного композитора. То, как сейчас выглядит место захоронения звезды, показали журналисты издания "Экспресс газета".

На фотографиях видно, как могила Шаинского отличается от "соседей" по Троекуровскому кладбищу. У Владимира Яковлевича нет даже надгробной плиты. Сейчас с последнего пристанища композитора сняли ограду, на самом месте захоронения насыпали высокий холм из песка.

Особенно печальное впечатление оставляет выцветший портрет Владимира Яковлевича – судя по всему, его не меняли со дня похорон. По словам наследников Шаинского, все дело в том, что у них нет денег на дорогостоящий памятник. Однако они не теряют надежду собрать средства и почтить память именитого родственника.