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После концерта Басты, собравшего тысячи зрителей в Санкт-Петербурге, было решено закрыть Ледовый дворец. Такое решение принял Роспотребнадзор. Ранее петербургские власти пообещали проверить жалобы пользователей Сети на появившиеся видео с мероприятия, где посетители были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
Премьер Михаил Мишустин заявил, что подобная мера правильная, поскольку пренебрегать здоровьем граждан недопустимо.
Также Роспотребнадзор подал в суд на тех, кто провел подобный концерт, пишет РИА "Новости".
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