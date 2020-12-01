Разбирательство по скандальному концерту Басты продолжат в суде

Меры поддержал премьер-министр

После концерта Басты, собравшего тысячи зрителей в Санкт-Петербурге, было решено закрыть Ледовый дворец. Такое решение принял Роспотребнадзор. Ранее петербургские власти пообещали проверить жалобы пользователей Сети на появившиеся видео с мероприятия, где посетители были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. 

Премьер Михаил Мишустин заявил, что подобная мера правильная, поскольку пренебрегать здоровьем граждан недопустимо. 

Также Роспотребнадзор подал в суд на тех, кто провел подобный концерт, пишет РИА "Новости". 

Евгения НАГОРСКАЯ

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