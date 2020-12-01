Меры поддержал премьер-министр

После концерта Басты, собравшего тысячи зрителей в Санкт-Петербурге, было решено закрыть Ледовый дворец. Такое решение принял Роспотребнадзор. Ранее петербургские власти пообещали проверить жалобы пользователей Сети на появившиеся видео с мероприятия, где посетители были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Премьер Михаил Мишустин заявил, что подобная мера правильная, поскольку пренебрегать здоровьем граждан недопустимо.

Также Роспотребнадзор подал в суд на тех, кто провел подобный концерт, пишет РИА "Новости".