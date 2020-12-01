От вдовы Табакова отвернулись друзья

От вдовы Табакова отвернулись друзья
Марина Зудина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса пожаловалась на нелегкую жизнь

Два года назад Марина Зудина овдовела. Из жизни ушел ее супруг – легендарный артист Олег Табаков. В эфире шоу "Секрет на миллион" звезда сериала "Содержанки" рассказала, как живет после смерти мужа.

Зудина призналась – ее карьера в театре рушится. Если раньше, при жизни Олега Павловича, актрисе часто предлагали разнообразные роли в театре, которым руководил Табаков, то сейчас она выступает около пяти раз в год.

Сыну актрисы и покойного артиста, Павлу, вообще пришлось покинуть Московский театр Олега Табакова. В 2018 году его уволил новый худрук Владимир Машков. А чуть позже наследника спровадили из МХТ им. Чехова.

По словам Зудиной, никто из друзей Олега Павловича не поддерживает ее. Сразу после ухода звезды кинокартины "Семнадцать мгновений весны" многие отвернулись от семьи, передает "ВокругТВ".

Однако Марина не опускает руки. Ведь Табаков всегда хотел, чтобы его супруга была счастлива.

Напомним, в браке Зудиной и Табакова появились двое детей – Павел и Мария. От первой жены, Людмилы Крыловой, у артиста родились сын Антон и дочь Александра.

Ранее появилась информация о том, что Зудина сделала шокирующее заявление о муже.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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зато когда он жив был небось ходила понты колотила перед всеми
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