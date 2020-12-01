Литвинова сорвала съемки из-за конфуза со звукооператором - видео

Литвинова сорвала съемки из-за конфуза со звукооператором - видео
Рената Литвинова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса заявила, что у нее испортилось настроение после инцидента

Рената Литвинова с дочерью Ульяной Добровской приняли участие в съемках для Vogue, отвечая на одни и те же вопросы. Однако актриса ушла с площадки раньше из-за недовольства работой звукооператора. Момент попал на видео.

Журналисты беседовали с артистками в преддверии премьера фильма "Северный ветер", где Литвинова выступила в качестве режиссера, а также сыграла одну из главных ролей. Во время ответа кинозвезды на вопрос, что такое красота, звукооператор уронил микрофон перед актрисой, тем самым ее перебив.

"Когда человек может удержать свою штучку в руках и когда у него присутствуют какие-то мускулы",

– подколола мужчину артистка, а после и вовсе отказалась сниматься. "У меня настроение испортилось", – заявила она и покинула кинозал.

В комментариях на Ютуб-канале Vogue Russia тут же принялись сочувствовать оператору, но некоторые отметили: случившийся конфуз был заранее спланирован. "Мужчина со штучкой – это артист МХТ и один из героев фильма "Северный ветер"... это была шутка", – отметили зрители.

Действительно, сыгравшим звукооператора артистом оказался Кирилл Трубецкой – его имя указано в конце видео. В фильме Литвиновой он исполнил роль секретаря Маргариты, в образе которой и предстанет актриса.

Дочь Литвиновой несколько лет училась в Европе, а в Россию вернулась ради съемок в кино. Недавно она опубликовала фото в купальнике с курорта во Франции.

Карина СИРАЗОВА

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