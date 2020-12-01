Муцениеце высмеяла пару Пугачевой и Галкина

Муцениеце высмеяла пару Пугачевой и Галкина
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса акцентировала внимание на разнице в возрасте

24 февраля 2020 года Агата Муцениеце заявила, что разводится с Павлом Прилучным. Супруги выложили соответствующие посты в личных соцсетях. После этого актрисе приписывали романы с различными представителями шоу-бизнеса, среди которых – продюсер Джаник Файзиев и актер Юрий Колокольников. Сама Агата все отрицает и периодически шутит на тему своей личной жизни.

Так, накануне Муцениеце опубликовала картинку в разделе "сторис". На ней запечатлена пара Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Подпись гласит: "Это могли быть мы, но я жду, когда ты родишься".

Таким образом звезда "Закрытой школы" высмеяла разницу в возрасте между Примадонной и юмористом. Напомним, певица старше своего супруга на 27 лет.

Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

На данный момент Агата активно снимается в различных проектах, а также воспитывает двоих детей – сына Тимофея и дочь Мию. После расставания с Прилучным наследники остались жить с матерью. Однако периодически они ездят в гости к Павлу.

Ранее появилась информация о том, что Муцениеце и Прилучный якобы помирились. Супругов сплотил инцидент, связанный с избиением "мажора".  

Анастасия ГОРЮНОВА

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