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Стало известно о том, что Михаил Ефремов написал письмо жене погибшего в ДТП Сергея Захарова. Артист извинился не только за свое поведение, но и за действия бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Узнав об этом, экс-защитник решил поставить актера на место.
По словам Пашаева, Ефремов готов на все, лишь бы поскорее выйти на свободу.
"Он ради свободы мать родную продаст!" – отметил он.
Пашаев рассказал, что Михаил Олегович сам просил его остаться и выполнять роль защитника. Поэтому заявление актера о том, что он жалеет о выборе адвоката – это чистая ложь.
Кроме того, Эльман опроверг слова Ефремова о просьбе к нему не говорить ничего лишнего в адрес потерпевших, передает телеканал "360".
Ранее стало известно о том, что Пашаев заразился коронавирусом.
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