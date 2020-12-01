Адвоката задели обвинения в его адрес со стороны актера

Стало известно о том, что Михаил Ефремов написал письмо жене погибшего в ДТП Сергея Захарова. Артист извинился не только за свое поведение, но и за действия бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Узнав об этом, экс-защитник решил поставить актера на место.

По словам Пашаева, Ефремов готов на все, лишь бы поскорее выйти на свободу.

"Он ради свободы мать родную продаст!" – отметил он.

Пашаев рассказал, что Михаил Олегович сам просил его остаться и выполнять роль защитника. Поэтому заявление актера о том, что он жалеет о выборе адвоката – это чистая ложь.

Кроме того, Эльман опроверг слова Ефремова о просьбе к нему не говорить ничего лишнего в адрес потерпевших, передает телеканал "360".

Ранее стало известно о том, что Пашаев заразился коронавирусом.