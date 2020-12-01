Имущество на 200 миллионов: за что будут бороться Гагарина и Исхаков

Имущество на 200 миллионов: за что будут бороться Гагарина и Исхаков
Полина Гагарина. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Речь идет о квартирах и автомобиле

2020-й год не перестает шокировать общественность новостями о скандалах и разводах в российском шоу-бизнесе. Так, недавно стало известно о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков разводятся. Выяснилось, что певица и звездный фотограф будут делить имущество.

По некоторым данным, разделу подлежат элитный автомобиль и несколько объектов недвижимости. Общая стоимость нажитого в браке составляет более 200 миллионов рублей, передает Peopletalk.

Выяснилось, что три года назад исполнительница хита "Драмы больше нет" приобрела квартиру в центре Москвы. За нее певица отдала 170 миллионов рублей. Спустя год примеру жены последовал и Исхаков. Мужчина купил апартаменты за 30 миллионов рублей. Также на Дмитрия оформлен автомобиль стоимостью в три миллиона рублей, на котором часто ездила Полина.

Напомним, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков состояли в браке с 2014-го года. В 2017-м году у пары родилась дочь Мия. Также у артистки есть сын Андрей от первого мужа – актера Петра Кислова.

Ранее стало известно о том, что Полина Гагарина будет бороться за то, чтобы дочь Мия осталась жить с ней. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость
Ответить
А артисты плачутся,что у них денег на покушать нет!
1
новости партнеров
По теме

Не удалось развалить Россию: почему "взрываются" страны бывшего СССР

РФ не оправдала надежды Запада

Готовятся атаки: что значат новые кадры у Байдена для России

Нашей стране не светит ничего хорошего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей