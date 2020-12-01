Речь идет о квартирах и автомобиле

2020-й год не перестает шокировать общественность новостями о скандалах и разводах в российском шоу-бизнесе. Так, недавно стало известно о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков разводятся. Выяснилось, что певица и звездный фотограф будут делить имущество.

По некоторым данным, разделу подлежат элитный автомобиль и несколько объектов недвижимости. Общая стоимость нажитого в браке составляет более 200 миллионов рублей, передает Peopletalk.

Выяснилось, что три года назад исполнительница хита "Драмы больше нет" приобрела квартиру в центре Москвы. За нее певица отдала 170 миллионов рублей. Спустя год примеру жены последовал и Исхаков. Мужчина купил апартаменты за 30 миллионов рублей. Также на Дмитрия оформлен автомобиль стоимостью в три миллиона рублей, на котором часто ездила Полина.

Напомним, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков состояли в браке с 2014-го года. В 2017-м году у пары родилась дочь Мия. Также у артистки есть сын Андрей от первого мужа – актера Петра Кислова.

Ранее стало известно о том, что Полина Гагарина будет бороться за то, чтобы дочь Мия осталась жить с ней.