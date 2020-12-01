Звезда "Текста" пережила немало неприятностей в последние дни

Кристина Асмус столкнулась с жизненными трудностями. Актриса переживает не самый простой период из-за разочарования в некоторых людях. Своими эмоциями кинозвезда поделилась в соцсетях.

Бывшая жена Гарика Харламова опубликовала снимок, где она держит деформировавшийся из-за сильного ветра зонт. Асмус призналась, что аксессуар сейчас как нельзя лучше передает ее состояние – артистку "выворачивает" от происходящего с ней в последние дни.

"Как же мало людей среди людей", – посетовала звезда "Текста". По словам актрисы, она не перестает надеяться на чудо, но жизнь с каждым разом "отрезвляет" ее все сильнее.

Асмус не уточнила, что именно ее так расстроило, но обеспокоенные подписчики тут же принялись ее поддерживать. Некоторые восхитились внутренней силе и стойкости исполнительницы главной роли в "Интернах":

"Ты очень сильная! Не обращай внимания на невоспитанных людей", "Кристина, соберись! Все временно", "Меня всегда удивляет откуда у такой хрупкой девушки столько внутренней силы!"

Этот год стал для Асмус поистине тяжелым: актриса развелась с мужем, переболела коронавирусом, а также перенесла травлю после скандальной сцены в "Тексте".

Недавно в Сети появилось видео с разгуливающей по ночному городу Асмус с чемоданом и бутылкой в руках. На актрисе было лишь нижнее белье и пуховик.