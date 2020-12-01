Пьер Нарцисс пришел в ярость из-за пародии НТВ на Обаму

Пьер Нарцисс пришел в ярость из-за пародии НТВ на Обаму
Пьер Нарцисс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Возмущенный певец порекомендовал автору ролика спародировать Рамзана Кадырова

Телепародия на бывшего президента США Барака Обаму, показанная на днях на телеканале НТВ, говорит о том, что у авторов вышедшего ролика "нет мозгов", а сам ведущий передачи, на которой транслировали видео – "низкий человек". Такое заявление сделал певец Пьер Нарцисс.

28 ноября на НТВ во время выпуска "Международной пилорамы" с Тиграном Кеосаяном был показан юмористический ролик, в котором актриса выступила в образе бывшего американского лидера, измазавшись черной краской. Женщина выступила под популярную песню Нарцисса "Шоколадный заяц".

Телеведущий программы Тигран Кеосаян, считает Пьер Нарцисс, выбрал весьма сомнительный способ для привлечения аудитории. А сам объект пародии являлся президентом государства, и потому заслуживает некоторого уважения.

Пьер добавил, что ведущие наподобие Кеосаяна однажды могут где-нибудь нарваться, получив "по морде". Телеведущему предстоит теперь доказать, что он является мужчиной, так как такие люди "знают, кого трогать".

"Пусть он покажет Кадырова или Путина. Я ему даю вызов, чтобы он показал Кадырова в нелепой ситуации и посмотрим, какой он мужчина", – заявил артист в интервью изданию "Подъем".

Издание The Times уже успело обвинить руководство телеканала НТВ в расизме и призвало УЕФА пересмотреть условия контракта с "Газпромом", владельцем канала, спонсирующим Лигу Чемпионов.

Недавно пародисты из украинского шоу "Вечерний квартал" высмеяли президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Егор МАЛКОВ

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