Актер призвал коллег не опускать руки

В последнее время российский шоу-бизнес разделился на два лагеря. Первый включает в себя тех, кто жалуется на бедственное положение из-за пандемии. Второй – это люди, критикующие артистов за их нытье. Так, лагерь критиков пополнил Илья Любимов, известный по роли Виталия Мухаметзянова в фильме "Неадекватные люди".

Любимов заявил, что в этот сложный период не надо стесняться работы не по профессии.

"Все артисты тренированные, и каждый имеет, помимо своего артистического, еще какой-то навык. Никакая работа не стыдна, если она приносит деньги и хоть какое-то удовольствие", – отметил актер.

По словам Ильи, если человек здоров, то не нужно сидеть сложа руки и жаловаться на свое бедственное положение.

"Иди и что-то делай", – высказался артист.

Он призвал коллег не опускать руки и бороться за свое финансовое благополучие, передает РИА ФАН.

Что касается самого Любимова, то он продолжает сниматься в кино. В скором времени состоится премьера кинокартины "Неадекватные люди 2", где Илья исполнил главную роль.

Напомним, Илья Любимов снялся в таких сериалах, как "Бумер", "Отель Элеон", "Охота на дьявола", "Желтый глаз тигра" и других.