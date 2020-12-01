"Иди и что-то делай": Любимов осадил жалующихся на безденежье звезд

"Иди и что-то делай": Любимов осадил жалующихся на безденежье звезд
Илья Любимов. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер призвал коллег не опускать руки

В последнее время российский шоу-бизнес разделился на два лагеря. Первый включает в себя тех, кто жалуется на бедственное положение из-за пандемии. Второй – это люди, критикующие артистов за их нытье. Так, лагерь критиков пополнил Илья Любимов, известный по роли Виталия Мухаметзянова в фильме "Неадекватные люди".

Любимов заявил, что в этот сложный период не надо стесняться работы не по профессии.

"Все артисты тренированные, и каждый имеет, помимо своего артистического, еще какой-то навык. Никакая работа не стыдна, если она приносит деньги и хоть какое-то удовольствие", – отметил актер.

По словам Ильи, если человек здоров, то не нужно сидеть сложа руки и жаловаться на свое бедственное положение.

"Иди и что-то делай", – высказался артист.

Он призвал коллег не опускать руки и бороться за свое финансовое благополучие, передает РИА ФАН.

Что касается самого Любимова, то он продолжает сниматься в кино. В скором времени состоится премьера кинокартины "Неадекватные люди 2", где Илья исполнил главную роль.

Напомним, Илья Любимов снялся в таких сериалах, как "Бумер", "Отель Элеон", "Охота на дьявола", "Желтый глаз тигра" и других. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

"Газпром" нашел способ для завершения прокладки "Северного потока - 2"

Компания придумала, как достроить магистраль в условиях давления со стороны США

В Германии обозначили длительность работ по "Северному потоку-2"

В 2020 году завершить прокладку труб не успеют

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей