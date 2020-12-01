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В последнее время российский шоу-бизнес разделился на два лагеря. Первый включает в себя тех, кто жалуется на бедственное положение из-за пандемии. Второй – это люди, критикующие артистов за их нытье. Так, лагерь критиков пополнил Илья Любимов, известный по роли Виталия Мухаметзянова в фильме "Неадекватные люди".
Любимов заявил, что в этот сложный период не надо стесняться работы не по профессии.
"Все артисты тренированные, и каждый имеет, помимо своего артистического, еще какой-то навык. Никакая работа не стыдна, если она приносит деньги и хоть какое-то удовольствие", – отметил актер.
По словам Ильи, если человек здоров, то не нужно сидеть сложа руки и жаловаться на свое бедственное положение.
"Иди и что-то делай", – высказался артист.
Он призвал коллег не опускать руки и бороться за свое финансовое благополучие, передает РИА ФАН.
Что касается самого Любимова, то он продолжает сниматься в кино. В скором времени состоится премьера кинокартины "Неадекватные люди 2", где Илья исполнил главную роль.
Напомним, Илья Любимов снялся в таких сериалах, как "Бумер", "Отель Элеон", "Охота на дьявола", "Желтый глаз тигра" и других.
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